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صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الخميس 02 أبريل 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه


القدس المحتلة / سما /

قال صحفي إسرائيلي، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، تعرّض لفضيحة بعد عرضه فيديو أمام وزرائه، تبين أنه غير صحيح.

وفي صفحته عبر "تويتر"، قال الصحفي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، إن نتنياهو عرض أمام مجلس الوزراء فيديو قال لهم إنه يظهر إلقاء السلطات الإيرانية جثث ضحايا فيروس كورونا في مكبات النفايات.

وبعد التدقيق في الفيديو، تبين أنه مأخوذ من فيلم وثائقي أنتج عام 2007، ولا علاقة له بإيران.

اللافت بحسب رافيد، أن نتنياهو قال للوزراء إن من أطلعه على هذا الفيديو هو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.

ولفت رافيد إلى أن مكتب نتنياهو لم ينف الفضيحة، وادعى أن وزراء الدفاع، والطاقة، والبيئة، هم من طلبوا من نتنياهو إطلاعهم على الفيديو.

يشار إلى أن إيران سجّلت حتى فجر الخميس أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 3036 حالة وفاة، فيما سجّلت إسرائيل 6092 إصابة و25 وفاة.

#نتنياهو #فيروس كورونا #ايران

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