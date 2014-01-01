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إسرائيل تحول خطوطاً لإنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة تنفس

الخميس 02 أبريل 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحول خطوطاً لإنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة تنفس


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان الليلة الماضية، إنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".

وقال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، "يتعين على إسرائيل تطوير قدرات مستقلة في كل ما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا. إذْ لا يمكن أن نظل نعتمد على الشراء من الدول الأخرى".

يأتي هذا ضمن مبادرة من وزارة الجيش وشركة صناعات الفضاء وشركة "إينوفي تيك" للصناعات التكنولوجية.

وذكر البيان أنه تم بالفعل تسليم أول 30 جهازاً تم إنتاجها إلى وزارة الصحة الاسرائيلية. ولم يشر البيان إلى عدد الأجهزة المقرر أن يتم إنتاجه كل يوم.

تجدر الإشارة إلى وجود نقص في معدات التنفس حول العالم، وتواجه خطوط الإنتاج تحديات تتمثل في ارتفاع الطلب لمستويات قياسية وصعوبة التحصل على المكونات.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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