كورونا: أكثر من 46 ألف حالة وفاة عالميا.. وواشنطن تتصدر العالم بالإصابات

عواصم /سما/

بينت آخر الإحصاءات حتى، مساء اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" في العالم، منذ اكتشاف الفيروس، في أواخر كانون الأول 2019، ارتفعت لأكثر من 46 ألف وفاة، فيما وصلت أعداد الإصابات لأكثر من 924 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث حصيلة عدد المصابين، حيث سجلت حتى الآن ما يزيد عن 209 آلاف حالة، والثالثة باجمالي عدد الوفيات بـ(4,658 منهم 605 وفيات اليوم الأربعاء) بعد ايطاليا (13,155 منهم 727 اليوم)، وإسبانيا (9,053 منهم 589 اليوم).

واشتدت حدة تفشي الوباء في فرنسا التي أصبحت تحل في المرتبة الرابعة عالميا (4,032 وفاة منهم 509 اليوم، و56,989 إصابة)، فيما تراجعت الصين إلى الترتيب الخامس عالميا مسجلة (3,312 وفاة، و81,558 إصابة)، بسبب الإجراءات المشددة في فرض الحجر الصحي ومكافحة تفشي الوباء، يليها في المرتبة السادسة إيران (3,036 وفاة، و47,593 إصابة)، ثم بريطانيا في الترتيب السابع (2,352 وفاة، و29,474 إصابة)، فيما حلت هولندا في الترتيب الثامن (1,173 وفاة، و13,614 اصابة)، يليها ألمانيا تاسعا (858 وفاة، و76,544 إصابة)، ثم بلجيكا في الرتيب العاشر عالمياً مسجلة(828 وفاة، و13,964 اصابة).

وأوضحت الإحصاءات أن رقعة تفشي الفيروس في العالم اتسعت لتشمل 203 دول وإقليم ومنطقة في العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد من تماثلوا للشفاء لتصل الى اكثر من 193 الفا.

وفي دول الشرق الأوسط سجلت تركيا اليوم وفاة 63 شخصا من إجمالي 277 هو عدد الوفيات، 2,148 إصابة من أصل 15,679 حالة مؤكدة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها، ما جعلها تحتل المرتبة الـ12 عالميا بعدد الوفيات لتحل بذلك بعد السويد الاوروبية مباشرة (461 وفاة، و 17,137 إصابة).

وفي الجزائر أعلن عن وفاة 14 شخصا ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجائحة إلى 58، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 847 حالة.

وفي المملكة العربية السعودية سجل، اليوم الأربعاء، وفاة 6 أشخاص من مجموع 16، كما تم تسجيل 157 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين في المملكة إلى 1,720 حالة.

وفي دولة الاحتلال الإسرائيلين أعلن اليوم عن وفاة 5 أشخاص ليصل المجموع إلى 25، وتسجيل 734 إصابة جديدة من أصل 6,092 هو إجمالي المصابين حتى الآن.

وكانت لبنان أعلنت، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين اثنين ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 15، فيما أعلن عن تسجيل 16 إصابة جديدة من مجموع 479 حالة في البلاد.

وفي تونس توفي، اليوم الأربعاء، شخصان اثنان من مجموع 12، وأعلن عن إصابة 29 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 423 مصابا.

وأعلنت الإمارات عن وفاة شخصين اثنين من مجموع 8، وعن تسجيل 150 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 814 شخصاً.

وفي المغرب توفي اليوم مواطن واحد من أصل 37 حتى الآن، وأعلن عن تسجيل 25 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 642 إصابة.

كما أعلن في قبرص عن وفاة أحد المصابين من أصل 9 توفوا بالفيروس حتى الآن، وعن تسجيل 58 إصابة جديدة من مجموع 320 مصابا على أراضيها.

فيما أعلنت بعض الدول العربية عن تسجيل حالات إصابات جديدة منها: قطر (54 اصابة)، والكويت (28)، وسلطنة عمان (18)، وفلسطين (15)، والأردن (4)، والبحرين(2).