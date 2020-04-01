قلقيلية: سحب 38 عينة من عمال الداخل

قلقيلية / سما /

قال محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبه انه تم أخذ 38 عينة من عمال عادوا من الداخل الفلسطيني، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على أوضاعهم، وان نتائج هذه الفحوص ستصدر غداً الخميس.

وأشار المحافظ رواجبه إلى خلو محافظة قلقيلية من فيروس "كورونا" وان جميع الفحوصات التي سبق وأجريب كانت نتائجها سلبية.

وأوضح في بيان صحفي انه "بعد الاعلان عن اصابة 15 مواطنا بفيروس كورونا، كانوا يعملون في المستوطنات، وتوفر معلومات عن انهم كانوا يعملون في أحد مصانع اللحوم، أوعزنا الى الضابطة الجمركية بمتابعة اللحوم الواردة الى المحافظة، للتأكد من مصدرها".

واكد على اهمية الحجر الصحي لحماية العمال انفسهم وعائلاتهم من اي اصابة محتملة، لافتا الى اجراءات مشددة بحق كل من لا يلتزم بالحجر الصحي.