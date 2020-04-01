ايقاف شخص انتحل صفة طبيب لتهريب العمال بطولكرم

طولكرم / سما /

قبضت الشرطة والاجهزة الامنية اليوم على شخص عند حاجز علار - كفر راعي شمالي طولكرم ، لانتحاله صفة موظف قطاع صحي (طبيب) لتهريب عمال في صندوق مركبته باتجاه احد الفتحات المحاذيه للداخل.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطه انه وأثناء وجود الشرطة والاجهزة الامنية على حاجز علار - كفر راعي لتقييد حركة المواطنين ومنع انتقالهم حسب تعليمات الحكومه لعدم تفشي انتشار فيروس كورونا فقد لاحظ احد ضباط الشرطة مركبه موجود عليها لاصق اسود على الزجاج الجانبي ويوجد على الزجاج الامامي اشارة طبيب يقودها شخص يضع بطاقه انه يعمل في المجال الصحي".

وتابع: "فقام ضابط الشرطة بتفتيش المركبه ليعثر بداخلها على ثلاثة عمال يختبئون داخل المركبه وفي صندوقها كان ينقلهم إلى أحد فتحات الجدار للمرور للعمل في اسرائيل فتم توقيف السائق والعمال لتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم."