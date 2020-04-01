وزير الصحة الإسرائيلي يخضع لفحص فيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإذاعة العبرية العامة مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الإذاعة العبرية إن نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص بوزير الصحة الإسرائيلي لم تظهر حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قرر دخول العزل الصحي بشكل طوعي ولفترة مؤقتة يوم الإثنين الماضي بعد الإعلان عن إصابة مستشارته رفيكا بالوخ، بفيروس كورونا.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، دخول رئيس الأركان أفيف كوخافي، الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع بعد تواصله مع أحد قادة الجيش، الذي اكتشف إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 5358، بينها 94 حالة خطيرة.