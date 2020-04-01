جيش الاحتلال يفتح بوابات الجدار شرق قلقيلية لإدخال عمال

قلقيلية / سما /

فتح جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوابات الجدار في منطقة الرزازة شرق قلقيلية لإدخال عمالٍ قادمين من الداخل الفلسطيني يعملون في ورشات اسرائيلية.

وأكد شهود عيان، أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط العمال بعد تواجدهم في المنطقة، وذلك للتعامل معهم من قِبل الطب الوقائي.

يشار إلى أن الاحتلال قام بفتح بوابات الجدار في الأيام السابقة لإدخال مئات العمال القادمين من ورشات العمل الاسرائيلية، وتم رفع شكاوى من قبل الحكومة الفلسطينية واتهام حكومة الاحتلال بايجاد ثغرات في الإجراءات الوقائية المعمول بها.