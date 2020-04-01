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ترامب يحذّر إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا هاجمت قوات أميركية

الأربعاء 01 أبريل 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يحذّر إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا هاجمت قوات أميركية


واشنطن /سما/

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، اليوم الأربعاء، في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"؛ من دفع "ثمن باهظ" إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وجاء في تغريدة ترامب أنه "إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضاف ترامب: "بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت في العراق"، إلا أنه لم يتّضح ما إذا كان سيّد البيت الأبيض يعني أن لدى واشنطن معلومات استخباراتية دقيقة عن تلك الخطة.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران نزاعا شرسا على النفوذ في العراق حيث تحظى طهران بدعم جهات فاعلة وفصائل مسلّحة، فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية.

وينتشر في العراق نحو 7,500 جندي أميركي في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة لمساعدة القوات العراقية في التصدي للمجموعات الجهادية، لكن هذا العدد تراجع بشكل ملحوظ هذا الشهر.

ويعمل التحالف على إعادة مدرّبين إلى بلادهم في تدبير احترازي على خلفية فيروس كورونا المستجد كما يعمل على إخلاء قواعد يشغلها في العراق.

وتعرّضت تلك القواعد كما سفارات أجنبية، بخاصة البعثة الدبلوماسية الأميركية، لاكثر من عشرين ضربة صاروخية منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثارت الهجمات التي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها للحشد الشعبي المدعوم من إيران، مخاوف من حرب بالوكالة على الأراضي العراقية.

#دونالد ترامب #الرئيس الامريكي #ايران #العراق #القوات الامريكية

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