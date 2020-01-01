  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا تورد 4 سفن حربية لإسرائيل

الأربعاء 01 أبريل 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تورد 4 سفن حربية لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل.

وقد أطلع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني(بوندستاج) بقرارت التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

وجاء في الخطاب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر أيضا لتصدير ذخيرة وأجهزة تفجير بقيمة 179 مليون يورو من إنتاج شركة "راينميتال" الألمانية لقطر.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان، و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

يُذكر أن مصر حلت في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: "في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسؤول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب". وأضافت داجدلين: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لهذه السياسة غير الأخلاقية في التصدير، التي تمد النزاعات في أنحاء العالم بالسلاح".

#المانيا #اسرائيل #سفن حربية

الأكثر قراءة اليوم

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

صرف رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة اعتباراً من يوم غد الخميس ووفقا لهذه الآلية ..

وفاة محافظ وسط قطاع غزة القيادي "عبد الله أبو سمهدانة"

بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

الصحة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية "ثقب أسود" في فيروس كورونا ويجب ضمها طبيا الى اسرائيل

الأخبار الرئيسية

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. ونحتاج إلى 100 جهاز تنفس و140 سرير عناية مركزة

55

استشهاد شاب متأثراً بجراحه خلال مواجهات جبل العرمة في بيتا قبل أسبوعين

شاهد: الصحة ترسل 1500 مسحة خاصة بفحوصات "كورونا" إلى غزة

اشتية: الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد تفشي كورونا هي الاحتلال ومستوطناته