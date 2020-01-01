ألمانيا تورد 4 سفن حربية لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل.

وقد أطلع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني(بوندستاج) بقرارت التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

وجاء في الخطاب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر أيضا لتصدير ذخيرة وأجهزة تفجير بقيمة 179 مليون يورو من إنتاج شركة "راينميتال" الألمانية لقطر.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان، و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

يُذكر أن مصر حلت في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: "في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسؤول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب". وأضافت داجدلين: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لهذه السياسة غير الأخلاقية في التصدير، التي تمد النزاعات في أنحاء العالم بالسلاح".