عضو بتحالف "يمينا": لن نكون ورقة التوت في حكومة يسارية

القدس المحتلة / سما /

وجه عضو تحالف "يمينا" اليميني الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، رسالة قاسية لرئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، الذي يتزعّم معسكر اليمين الإسرائيلي في الكنيست، على خلفية المفاوضات التي يُجريها الأخير، مع بيني غانتس، المحسوب على معسكر اليسار-وسط.



وقال سموتريش، زعيم حزب "الاتحاد القومي" أحد أحزاب تحالف "يمينا" في حديث إذاعي أمس الثلاثاء: "لن نكون ورقة التوت في حكومة يسارية، حتى وإن ترأسها نتنياهو"، في إشارة إلى أن كتلته لن تدخل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بأي ثمن.



وكان زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينت قد صرّح في السابق، بأن الكتلة "مستعدة للجلوس في المعارضة، وإسقاط حكومة نتنياهو، إذا كانت يسارية".



ويخشى "يمينا" من خسارة الحقائب الوزارية الـ 3 التي يمتلكها اليوم، وهي: الجيش والمواصلات والتعليم، بموجب الحكومة المقبلة التي يسعى نتنياهو لإقامتها مع غانتس.



وبحسب سموتريتش، فإن تنازل اليمين عن الوزارات هو تنازل عن "قيمه الأخلاقية ومصالحه"، وبالتالي فإن الحكومة لن تكون يمينية ولن تكون حكومة وحدة، بل ستكون حكومة يسارية.



وانتقد سموتريش نتنياهو، الذي أرغم جميع الكُتل اليمينية (المُتدينة) في الكنيست في السابق، على وضع صلاحياتها بالتفاوض على دخول حكومة، لدى حزبه "الليكود"، قائلًا: "ينبغي على نتنياهو الآن، أن يستمر كما كان عليه في السابق، كما كان يجيد التشاور معنا واتخاذ القرارات".