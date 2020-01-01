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أبوكشك يعلن نجاح جامعة القدس في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي متطور قابل للتصنيع محلياً

الأربعاء 01 أبريل 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبوكشك يعلن نجاح جامعة القدس في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي متطور قابل للتصنيع محلياً


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، إنتاج "جهاز تنفس اصطناعي طبي" متطور محوسب بالكامل في مختبرات الجامعة القدس، بإشراف كليتي الطب البشري والهندسة.

وذكر أبو كشك على صفحته على الفيسبوك أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محلياً، ويوفر أنواعاً مختلفة في دعم عملية التنفس في المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.

وقال أبو كشك: أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة في سَد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذي تعاني منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.

#جامعة القدس #فيروس كورونا #جهاز تنفس اصطناعي

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