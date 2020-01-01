احتجاجات في يافا بسبب سياسات الشرطة الإسرائيلية

يافا /سما/

احتج العشرات من الفلسطينيين في مدينة يافا، اليوم الأربعاء، على سياسات الشرطة الإسرائيلية ضد أهالي المدينة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المجتجون أحرقوا الإطارات وحاويات القمامة، وعرقلوا حركة السير، بسبب ما وصفوها "اليد الثقيلة والشديدة" التي تمارس بها قوات الشرطة الإسرائيلية سياساتها ضد فلسطينيي الداخل بصورة عنصرية تمييزية.

وأشار الموقع إلى أن الاحتجاجات بدأت بعد اعتقال فلسطيني من سكان المدينة، بحجة مخالفته التعليمات الخاصة بتفشي كورونا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ضباط وجنود الجيش الذين يعملون إلى جانب الشرطة لتنفيذ الأوامر التقييدية لن يخدموا في يافا حتى لا يتضرر السكان الفلسطينيين هناك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها 4 شبان فلسطينيين من يافا بزعم الاعتداء على أفرادها.