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"الاقتصاد": أربعة مصانع جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

الأربعاء 01 أبريل 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": أربعة مصانع جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن اربعة مصانع وطنية جديدة ستباشر بإنتاج الكمامات واللباس الواقي، بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري الذي يُجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المصانع الأربعة ستنتج الأصناف المذكورة إلى جانب خمسة مصانع تعمل حاليا على الانتاج، تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطينية من هذه الاصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وأكدت الوزارة ان أكثر من 30 عينة تخضع حالياً للفحص المخبري في مخبترات المؤسسة، تقدمت بها عدد من الشركات ومشاغل الخياطة لفحصها والتأكيد من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب مشاغل الخياطة، التي تود انتاج الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الاقتصاد كل في محافظته، أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة وإجراءات الانتاج، محذرة من العمل بدون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#الاقتصاد الوطني #كمامات #فيروس كورونا #مصانع #فلسطين

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