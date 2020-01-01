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اتحاد المقاولين يعلن عن دعم تصنيع أجهزة التنفس ويتكفل بأول 100 منها

الأربعاء 01 أبريل 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين يعلن عن دعم تصنيع أجهزة التنفس ويتكفل بأول 100 منها


غزة / سما /

أعلن نقيب مقاولي محافظات غزة أسامة كحيل عن اطلاق مبادرة هامة لصناعة أجهزة تنفس اصطناعي في القطاع حسب مواصفات وزارة الصحة والتكفل بتصنيع أول 100 جهاز للوقوف مع أبناء شعبنا في مواجهة فيروس "كورونا" رغم الخسائر المتلاحقة للمقاولين والتنكر لحقوقهم المشروعة.

وأوضح كحيل في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء أن المقاولين بوصفهم "بناة الوطن" قرروا التكفل بأجهزة التنفس محلية الصنع لدعم وزارة الصحة، استعدادا لمواجهة الأزمة الصحية العالمية واستمرارا لجهود الاتحاد المستمرة منذ بداية الاعلان عن جائحة فيروس "كورونا".

وأكد الاتحاد أنه يتابع مع أربع شركات محلية تعمل على تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي التي يحتاج لها قطاع الصحة بشدة من اجل اعتماد الجهاز الذي يتوافق مع معايير وزارة الصحة.

وشدد كحيل أن هذه القرار ينصب في اطار دعم البحث العلمي، والوقوف مع أبناء شعبنا في ظل هذه الازمة العالمية التي تهدد الأرواح واستمرارا جهود اتحاد المقاولين المواكبة للأزمة الصحية منذ بدايتها.

#اتحاد المقاولين #فيروس كورونا #قطاع غزة #اجهزة تنفس

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