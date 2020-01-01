الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

سما / وكالات/

شاعت التساؤل عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حسم جدل حكم افطار شهر رمضان في حال رأى الأطباء ضرورة بقاء فم الصائم رطبا طوال اليوم كإجراء وقائي من العدوى بفيروس كورونا.

حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

وقال الأزهر في بيان صحفي إنه لا يجوز للمسلم افطار شهر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميًا أن الصيام سيجعله معرضًا للإصابة والهلاك بفيروس كورونا.

وأوضح الأزهر أن الحديث عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا سابقًا لأوانه، مبينًا أنه لم يثبت علميًا أن الصيام قد يعرض الانسان لخطر الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الأزهر في سياق الحديث عن افطار رمضان بسبب كورونا قائلًا: " الإسلام حثنا على حفظ النفس وصيانتها بكل الطرق التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر".

ومن ذلك بحسب الأزهر ما قعده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدفع أقوى من الرفع) حيث قرروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه وحدوثه فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي".

وشاع التساؤل عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا كون معظم الدول الإسلامية تفشى لديها المرض، مما خلق التساؤل الذي ردت عليه الأزهر.

احصائيات فيروس كورونا

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 42 ألفاً و340، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 859 ألفاً.

وتفيد آخر الإحصائيات بأن عدد المتعافين من كورونا في العالم بلغ 178 ألفاً و335 شخصاً، وفق معلومات جمعتها الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يلي أحدث إحصائيات الإصابة بالفيروس:

الولايات المتحدة الأمريكية 188 ألفاً و 592

إيطاليا 105 ألفاً و 792

إسبانيا 95 ألفاً و923

البر الرئيسي للصين 81 ألفاً 554

ألمانيا 71 ألفاً 808

فرنسا 52 ألفاً 128

إيران 44 ألفاً 605

إنجلترا 25 ألفاً 150

سويسرا 16 ألفاً و605

تركيا 13 ألفاً 531

بلجيكا 12 ألفاً و775

هولندا 12 ألفاً و 595

النمسا 10 آلاف و192

كوريا الجنوبية 9 آلاف و887

كندا 8 آلاف و612

البرتغال 7 آلاف و443

البرازيل 5 آلاف و812

إسرائيل 5 آلاف و591

أستراليا 4 آلاف 862

النرويج 4 آلاف 643

السويد 4 آلاف 435

التشيك 3 آلاف 308

أيرلندا 3 آلاف 235

اليابان 2890

الدنمارك 2860

ماليزيا 2766

تشيلي 2738

روسيا 2337

بولندا 2311

الإكوادور 2302

رومانيا 2245

لوكسمبورغ 2178

الفلبين 2074

باكستان 2042

تايلاند 1771

الهند 1590

السعودية 1563

إندونيسيا 1528

فنلندا 1418

جنوب إفريقيا 1353

اليونان 1314

والمكسيك 1215

بنما 1181

أيسلندا 1135

جمهورية الدومينيكان 1109

بيرو 1065

الأرجنتين 1054