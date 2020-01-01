  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط نصف كيلو غرام مخدرات والقبض على 4 متعاطين في نابلس

الأربعاء 01 أبريل 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط نصف كيلو غرام مخدرات والقبض على 4 متعاطين في نابلس


نابلس / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بإسناد من الدوريات المشتركة، اليوم، نحو نصف كيلو غرام من مواد يُشتبه بأنها مخدرة، وألقت القبض على 4 مشتبه بهم بتعاطي مواد مخدرة في قضايا أُخرى.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة مكافحة المخدرات كثفت من متابعتها لتجار ومروجي المواد المخدرة، خصوصاً في ظروف الطوارئ التي تعيشاها فلسطين للسيطرة على فيروس الكورونا.

ومن خلال متابعتها لأحد مروجي المواد المخدرة شرقي نابلس، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، بإسناد من الدوريات المشتركة، نحو نصف كيلو غرام من مادة يُشتبه أنها مادة القنب المهجن المخدرة (الهايدرو) داخل سيارة يشتبه باستخدامها من قبل مشتبه به بترويج المخدرات شرقي نابلس.

كما ضبطت قطعة بنية اللون يُشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة، و7 حبات يشتبه أنها حبات الاكستازي المخدرة.

وأضافت أن شرطة مكافحة المخدرات ألقت القبض على 4 اشخاص يشتبه بتعاطيهم مواد مخدرة في مهمتين منفصلتين أُخريين، إحداهما غرب نابلس والأُخرى جنوبها.

وأكدت الشرطة أنها باشرت التحقيق تمهيداً لإحالة القضايا الثلاث السابقة للنيابة العامة حسب الأصول.

#الشرطة #تجار مخدرات #نابلس #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

وفاة محافظ وسط قطاع غزة القيادي "عبد الله أبو سمهدانة"

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

الأخبار الرئيسية

شاهد: الصحة ترسل 1500 مسحة خاصة بفحوصات "كورونا" إلى غزة

اشتية: الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد تفشي كورونا هي الاحتلال ومستوطناته

صرف رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة اعتباراً من يوم غد الخميس ووفقا لهذه الآلية ..

ملحم : تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وجميعهم يعملون في مستوطنة

k

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!