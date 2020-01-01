ضبط نصف كيلو غرام مخدرات والقبض على 4 متعاطين في نابلس

نابلس / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بإسناد من الدوريات المشتركة، اليوم، نحو نصف كيلو غرام من مواد يُشتبه بأنها مخدرة، وألقت القبض على 4 مشتبه بهم بتعاطي مواد مخدرة في قضايا أُخرى.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة مكافحة المخدرات كثفت من متابعتها لتجار ومروجي المواد المخدرة، خصوصاً في ظروف الطوارئ التي تعيشاها فلسطين للسيطرة على فيروس الكورونا.

ومن خلال متابعتها لأحد مروجي المواد المخدرة شرقي نابلس، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، بإسناد من الدوريات المشتركة، نحو نصف كيلو غرام من مادة يُشتبه أنها مادة القنب المهجن المخدرة (الهايدرو) داخل سيارة يشتبه باستخدامها من قبل مشتبه به بترويج المخدرات شرقي نابلس.

كما ضبطت قطعة بنية اللون يُشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة، و7 حبات يشتبه أنها حبات الاكستازي المخدرة.

وأضافت أن شرطة مكافحة المخدرات ألقت القبض على 4 اشخاص يشتبه بتعاطيهم مواد مخدرة في مهمتين منفصلتين أُخريين، إحداهما غرب نابلس والأُخرى جنوبها.

وأكدت الشرطة أنها باشرت التحقيق تمهيداً لإحالة القضايا الثلاث السابقة للنيابة العامة حسب الأصول.