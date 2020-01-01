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أردان: نواجه تحديات في السجون وقلقون من تفشي كورونا فيها

الأربعاء 01 أبريل 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: نواجه تحديات في السجون وقلقون من تفشي كورونا فيها


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إنه إذا لزم الأمر نفرض إغلاقاً فورياً وشاملاً في إسرائيل في ظل تفشي وباء كورونا.
 
وأضاف أردان، وفق القناة 7 العبرية: "إنه إلى جانب الأنشطة الهامة لوزارة الصحة، فإن أهم مجال للتعامل مع وباء كورونا هو إنفاذ الشرطة الإسرائيلية للتعليمات ويعد إنقاذ فعلي للحياة".
 
وتابع: ''باستثناء الفرق الطبية ، فإن من يقف في طليعة اليوم هم رجال الشرطة، ولقد خرجوا إلى الشوارع لتطبيق إرشادات وزارة الصحة المنقذة للحياة وفعلوا ذلك بصدق وبتفان واحترام وتقدير ''.
 
وأعرب أردان عن قلقه من تفشي فيروس كورونا في السجون الإسرائيلية، مبيناً أن المسؤولين في مصلحة السجون يواجهون إحدي أكثر التحديات تعقيدا وخطورة في الوقت الراهن وهو منع انتشار الفيروس داخلها.
 
وادعى: "على حد علمي، ليس هناك سجناء مصابون".

#جلعاد أردان #فيروس كورونا #اسرائيل #سجون الاحتلال #اسرى

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