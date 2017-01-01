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الدفاع المدني: الغاز المصري له رائحة وعدد الحرائق طبيعي

الأربعاء 01 أبريل 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: الغاز المصري له رائحة وعدد الحرائق طبيعي


غزة / سما /

نفت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة تعاملها مع حرائق سببها نوعية الغاز المستخدم في المنازل، وأكدت أن الغاز المنزلي سواء الوارد عبر المعبر المصري أو الجانب الإسرائيلي هو غاز له رائحة وأثقل من الهواء.

وبينت المديرية أن الحرائق المنزلية التي حدثت خلال الأشهر الماضية هي طبيعية سواء في أسبابها أو نوعيتها مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام السابقة.
    
وأكدت انخفاض عدد الحرائق التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أخمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 321 حريق مقارنة بـ 331 حريق عام 2019م و 310 عام 2018م و396 حريق عام 2017م. 

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين ووسائل الإعلام عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، والتأكد من ذوي الاختصاص، متمنية السلامة للجميع.
 

#الدفاع المدني #الغاز المصري #حرائق #قطاع غزة

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