الزعنون ينعى المناضل عبد الله أبو سمهدانة

رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عضو المجلس المناضل عبد الله عيادة عبد الله أبو سمهدانة، الذي انتقل الى جوار ربه، بعد أن ترك إرثا نضاليا كبيرا في كل موقع من مواقع المسؤولية الوطنية والحركية التي كُلّف بها.

وقال الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم الأربعاء، إن الفقيد الكبير كان من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، حيث اعتقل مرات عدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخدم شعبه وقضيته بكل تفان وإخلاص في كافة المواقع الرسمية والتنظيمية المتقدمة التي شغلها.

وتقدم من أسرة الفقيد وعائلته، وآل أبو سمهدانة، وأبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه عظيم الصبر والسلوان.