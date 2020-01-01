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الجهاد الإسلامي تعزي بوفاة القيادي المناضل أبو سمهدانة

الأربعاء 01 أبريل 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تعزي بوفاة القيادي المناضل أبو سمهدانة


غزة / سما /

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بالتعزية والمواساة إلى حركة "فتح" بوفاة المناضل القائد عبد الله أبو سمهدانة.

كما تقدمت الحركة بالتعازي والمواساة من عموم آل أبو سمهدانة وأسرة الفقيد وزوجته وأبنائه.

يشار إلى أنّ أبو سمهدانة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، كان يشعل منصب محافظ محافظة الوسطى بقطاع غزة.

وسبق وأن كان الفقيد عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح لسنوات طويلة، ورئيسًا للدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوبي القطاع.

#الجهاد الاسلامي #حركة فتح #وفاة #عبد الله أبو سمهدانة

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