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شكوك بمخالطته لأسرى.. إصابة أسير محرر بفيروس "كورونا"

الأربعاء 01 أبريل 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكوك بمخالطته لأسرى.. إصابة أسير محرر بفيروس "كورونا"


رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأربعاء، أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفايروس كورونا "كانت إيجابية، أي أنه مصاب بالمرض".

وأوضحت الهيئة أن الأسير المحرر وهو من بلدة بيتونيا، أفرج عنه أمس الثلاثاء من معتقل "عوفر" العسكري جنوب غربي رام الله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير يوم 18 آذار/ مارس الماضي، وأفرجت عنه مساء أمس الثلاثاء، علمًا أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم 14 في "عوفر" ومركز تحقيق "بنيامين".

وحملت "شؤون الأسرى" حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة الطبية، واللا أخلاقية واللا إنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار كورونا".

وقالت إن الاحتلال لا يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأسرى من وصول فايروس كورونا لهم.

وأضافت: "قام طاقم محامينا بإبلاغ النيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل".

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال #فيروس كورونا

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