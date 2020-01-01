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حملة تعقيم لمستشفيات غزة على رأسها مجمع الشفاء الطبي

الأربعاء 01 أبريل 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة تعقيم لمستشفيات غزة على رأسها مجمع الشفاء الطبي


غزة / سما /

نفذت بلدية غزة حملة تعقيم واسعة لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات ومراكز صحية رئيسية في المدينة، ضمن سلسلة من الاجراءات والخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" العالمي.

وكثفت البلدية عمليات التعقيم والتطهير للمرافق العامة ومراكز الحجر الصحي وفق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما عززت عملية الحفاظ على نظافة المدينة والصحة العامة، ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية، رغم قلة الامكانيات وشح الموارد اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة.

وناشد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة يحيى السراج، المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع المدني لدعم البلديات بشكل عاجل بمبلغ ٣ مليون دولار حتى تتمكن من مواصلة عملها في تقديم الخدمات الأساسية.

#بلدية غزة #حملة تعقيم #فيروس كورونا

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