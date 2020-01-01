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تزويد اماكن الحجر الصحي بالانترنت.."فيوجن" تفتح شبكاتها اللاسلكية مجانا لسكان قطاع غزة

الأربعاء 01 أبريل 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزويد اماكن الحجر الصحي بالانترنت.."فيوجن" تفتح شبكاتها اللاسلكية مجانا لسكان قطاع غزة


غزة / سما/

اعلنت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت انه في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات في فلسطين قامت بفتح شبكاتها اللاسلكية مجانا امام مواطني قطاع غزة وقامت ايضا بتزويد مركزي الحجر الصحي في منتجع البلوبيتش وفندق حجي بخدمات الانترنت اللاسلكي مجانا. 

وقال "فيوجن في بيان لها ان " ذلك سعيا منها لتخفيف حدة الحجر على المواطنين وتمكينهم من الاتصال مع عائلاتهم والعالم الخارجي طيلة فترة الحجر الصحي".

وفي ذات السياق وبهدف مساعدة المواطنين من التخفيف من حدة الحجر المنزلي  ( خليك بالبيت ) قامت شركة فيوجن بفتح شبكاتها اللاسلكية المعروفة باسم Go fusion بشكل مجاني لعامة المواطنين في المناطق التي تغطيها شبكاتها في قطاع غزة.

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