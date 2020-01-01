كورونا: إسبانيا تسجّل 864 وفاة وإيران 138 وبلجيكا 123

عواصم /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 864 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 9054.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 7719 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 102136 إصابة. وشهدت البلاد يوم أمس تسجيل 7967 إصابة، أي أكثر من إجمالي حصيلة اليوم.

ووصل عدد المرضى في غرف العناية المشددة بإسبانيا، 5 آلاف و872 مريضًا، فيما تماثل 22 ألف و647 مريضا للشفاء.

وفي العاصمة مدريد وحدها، توفي 262 شخصًا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في المدينة 3 آلاف و865.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 138 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي الوفيات في إيران إلى 3036.

وحتى أمس الثلاثاء ارتفعت إصابات كورونا في إيران، إلى 44 ألفا و605، تماثل منهم للشفاء 14 ألفا و656.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، الأربعاء، 123 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 828. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 13 ألف و964، وذلك بعد تسجيل ألف و189 إصابة جديدة.

وأكد البيان أن 123 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 828 وفاة.