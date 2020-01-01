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غزة: إحالة 3 تجار للنيابة والتأكيد على استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية

الأربعاء 01 أبريل 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إحالة 3 تجار للنيابة والتأكيد على استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية


غزة / سما /

 أحالت دائرة التموين التابعة لجهاز المباحث العامة في الشرطة بقطاع غزة، ثلاثة تجار إلى النيابة العامة بسبب فع أسعار السلع الأساسية.

وقال أحمد قنيطة مسؤول الدائرة في تصريح صحفي له، أنه تم تحرير محضر ضبط بحق التاجر"د.ن" بسبب رفع سعر الأجبان والألبان"، كما جرى تحويل التاجر (خ.غ)، والتاجر (م.ف) إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم بسبب رفع اسعار الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن طواقم الدائرة نفذت جولة على التجار وأصحاب المحلات التجارية لتفقد أسعار السلع التموينية الأساسية والخضار واللحوم، مشيرًا إلى أن الجولة تمت بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد قسم حماية المستهلك، وذلك لمراقبة الأسعار وأي محاولات لاحتكارها.

وبين أنه تم تحذير التجار وأصحاب المحال التجارية مسبقا لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار.

من ناحيته، أكد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة، على مواصلة إغلاق الأسواق الأسبوعية في كافة المحافظات، ومنع أي تجمعات للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البطنيجي في تصريح صحفي له، أن الشرطة تواصل متابعة قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية في المحافظات الخمسة، فيما يستمر فتح الأسواق اليومية المعروفة في كل محافظة، مع مراعاة عدم وجود تجمعات للمواطنين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وبين البطنيجي أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وأهاب بالمواطنين للالتزام بهذا القرار حرصًا على المصلحة العامة، مشدداً أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

#الشرطة #غزة #اغلاق الاسواق #فيروس كورونا

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