الجيش اليمني يُحرز تقدم إستراتيجي بسيطرته على أجزاء واسعة من جبل “هيلان”

صنعاء /وكالات/

قال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش سيطرت الأربعاء، على أجزاء واسعة من جبل “هيلان” الاستراتيجي في محافظة مأرب، إثر معارك مستمرة مع الحوثيين، وفق مصدرين.

وفي تصريح هاتفي مقتضب للأناضول، أوضح المصدر مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “قوات الجيش اليمني نجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من جبل هيلان، إثر معارك خاضتها ضد جماعة الحوثي”.

وأضاف المصدر أن “هذا التقدم الكبير للجيش جاء في ظل معارك عنيفة مع زالت مستمرة حتى الآن”.

وفي تعليق حكومي حول المعارك، قال عبد الباسط القاعدي، وكيل وزارة الإعلام، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “أفراد الجيش الوطني تمكنوا من تحرير أجزاء واسعة من جبل هيلان الاستراتيجي”.

ولفت القاعدي إلى “أن الجبل يمتد من منطقة السويداء في مأرب شرقا بطول 14 كم، ويطل على منطقة المخدرة شمال مديرية صرواح، فيما يمتد جنوبا من مناطق تطل على مركز مديرية صرواح إلى مناطق تطل على مديرية مدغل شمال شرقي المحافظة”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما أفاد به المصدران.

ويعتبر “هيلان” من أهم الجبال الإستراتيجية، كونه يطل على أجزاء واسعة من محافظة مأرب، ويُتهم الحوثيون بأنهم يستخدمونه في إطلاق الصواريخ المتكررة على أحياء في مركز المحافظة الواقع تحت سلطة القوات الحكومية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت “أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم”، وفقا للأمم المتحدة.