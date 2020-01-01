أبو الرب: صندوق الزكاة أنفق خلال فترة الطوارئ أكثر من 1.6 مليون شيقل

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن صندوق الزكاة في المحافظات الشمالية، أنفق ونفذ مشاريع خلال فترة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس بتاريخ 5/3، جراء وباء "كورونا"، بقيمة مليون وستمائة وثلاثة وأربعين الفا وسبعمائة وخمسة وعشرين شيقلا.

وقال أبو الرب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن أكثر من (16.597) من الاسر الفقيرة والايتام، استفادت من هذه المبالغ منذ اعلان حالة الطوارئ الشهر المنصرم.

وأوضح أن (329.750) شيقلا خصصت لمشاريع كفالات الأيتام، وجارٍ صرف مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار من خلال صندوق الزكاة، بتمويل من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على هذه المشاريع، كما أن لجان الزكاة تحضر لصرف مليون ونصف مليون شيقل للأيتام خلال أيام، بتمويل من هيئة الأعمال الإماراتية وزكاة المناصرة عمان.

ولفت إلى أنه تم صرف كفالات الأسر الفقيرة بقيمة (27.750 ) شيقلا وتوزيع طرود غذائية بقيمة (914130) شيقلا، استفادت منها (7622) اسرة، إضافة الى مشروع المساعدات النقدية والعينية بقيمة (227.190) شيقلا، استفادت منها (3071) اسرة، ومشروع المساعدات الطبية بقيمة (72.450) شيقلا، انفقت على 405 مستفيدين.

وأضاف أبو الرب ان صندوق الزكاة ولجانه قاموا بالعديد من المشاريع كمشروع "تمكين" لدعم الأسر الفقيرة بقيمة (5000) شيقل، ومشروع رغيف الخبز للأسر الفقيرة والأيتام بقيمة (16.500) شيقل، استفادت منها (50) أسرة، ومشروع طوارئ، الذي ساهم فيه صندوق الزكاة ولجان الزكاة بقيمة 56 ألف شيقل، وساهم صندوق الزكاة بـمبلغ 20 ألف شيقل للجنة زكاة بيت لحم، وساهمت لجنة زكاة شمال الخليل بـمبلغ 36 ألف شيقل للجنة الطوارئ وتقديم وجبات طعام جاهزة بقيمة 20 ألف شيقل، تم توزيعها 350 أسرة .