هيئة الأسرى تنعى القائد المناضل والمحرر عبد الله أبو سمهدانة

رام الله / سما /

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها اللواء قدري أبو بكر، القائد المناضل والأسير المحرر عبد الله أبو سمهدانة، محافظ المنطقة الوسطى بقطاع غزة، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد رحلة طويلة من النضال والكفاح.

وتقدم اللواء أبو بكر، من عائلة الفقيد أبو سمهدانة بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والمواساة، متمنياً من الله أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من الجدير ذكره أن الراحل أبو سمهدانة كان أحد مؤسسي الحركة الوطنية الأسيرة، حيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال حوالي خسمة أعوام في ثمانينيات القرن الماضي وجرى زجه في سجن عسقلان، وكان الموجه العام للمعتقل عام 1985، وخاض اضراباً عن الطعام مع الأسرى لتثبيت حقوقهم، وجرى إبعاده إلى لبنان في تسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر أبو سمهدانة من أبرز قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وشغل العديد من المواقع التنظيمية والوطنية القيادية في الوطن والشتات، وكان في السابق أحد أعضاء اللجنة الادارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.