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غانتس: إسرائيل بحاجة إلى حكومة فعالة يشرف عليها الكنيست

الأربعاء 01 أبريل 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل بحاجة إلى حكومة فعالة يشرف عليها الكنيست


القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس رئيس الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب أزرق - أبيض، المتفكك مؤخرًا، إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة فعالة يشرف عليها الكنيست ويساعدها في تنفيذ القرارات المناسبة.

وبين غانتس خلال الجلسة العامة للكنيست والتي يرأسها لأول مرة منذ انتخابه الأسبوع الماضي، إلى أن الكنيست يجب أن يراقب وينتقد عمل الحكومة المقبلة، ويمارس مهامه بكل الصلاحيات المتاحة له وفق القانون.

وقال "أعتزم أنا وأصدقائي، الإصرار على أن يكون هذا هو الحال للوضع السياسي الجديد في إسرائيل".

وأشاد غانتس خلال خطابه، بالمستشار القانوني للكنيست إيال يانون الذي ينهي اليوم مهامه بعد 12 عامًا في منصبه.

وقال إن يانون قام بمهامه كاملة دون أن يرضخ لأي ضغوط من اليمين أو اليسار، واتخذ قراراته دون أي مساومة عليها، مقدمًا له الاعتذار باسم جميع أعضاء الكنيست عن الهجوم الذي كان يتعرض له يانون والذي كان يصل في بعض الأحيان إلى لغة التهديد.

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