أردان ينفي إصابة أي أسير فلسطيني بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

نفى جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وجود أي إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بفيروس كورونا المستجد.

وقال أردان أمام الكنيست الإسرائيلي في حديث له حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس: "إنه لا توجد أي إصابة في صفوف الأسرى الفلسطينيين، أو الجنائيين "الإسرائيليين".

وبشأن انتشار قوات من الجيش الإسرائيلي لمساعدة الشرطة في فرض الإجراءات التقييدية، قال أردان إن الجنود ليس لديهم صلاحيات كاملة كما ضباط وأفراد الشرطة، مشيرًا إلى أنهم لا يتخالطوا بشكل مباشر مع المدنيين الإسرائيليين.

وقال إنه قد يتخذ قرارات أكثر صرامة في الوقت القريب لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف "إذا لزم الأمر قد نضطر لإخراج المرضى بالقوة من منازلهم إلى الفنادق، سواء كان ذلك في بني براك أو في أي مكان آخر"