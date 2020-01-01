ثالث صفقات "العميد" الصيفية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن ثالث صفقات غزة الرياضي للموسم الكروي المقبل في دوري الدرجة الأولى بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن الحارس شادي أبو العراج انضم لصفوف غزة الرياضي, بعدما ظهر مع الصداقة معارا من خدمات خانيونس في الموسم الكروي الحالي.

وظهر أبو العراج بشكل جيد مع الصداقة هذا الموسم, على صعيد المباريات التي خاضها في بطولتي الدوري والكأس تواليا.

يشار إلى أن غزة الرياضي هبط للدرجة الأولى في نهاية دوري الممتازة, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة, وسبق له ضم المهاجمين محمد الحداد, وفضل أبو ريالة.