مهجة القدس تسلم مدير الصليب الأحمر مذكرة حول الأسير المريض إياد الجرجاوي

غزة / سما /

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وسلم الوفد لمدير اللجنة السيد أجناسيو كاساريس مذكرة حول الوضع الصحي الخطير للأسير المريض بالسرطان إياد عبد الله الجرجاوي، ودعاه لممارسة دورهم الإنساني وضغوطاتهم على سلطات الاحتلال للإفراج عنه لكي يتسنى له الحصول على العلاج.

وأوضحت مهجة القدس أنه وخلال الاجتماع الذي جرى صباح اليوم الأربعاء مع السيد أجناسيو مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، تم وضعه في صورة الوضع الصحي الخطير للأسير إياد الجرجاوي، وذلك بعد أن أبلغته إدارة مصلحة السجون أمس الثلاثاء 31/03/2020م بنتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت له قبل عدة أسابيع وهي وجود ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، وأنه ووفقاً لإفادة الأطباء الصهاينة له أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع من أجل استئصال الورم السرطاني، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر، وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الأسير إياد الجرجاوي تعرض لمماطلة كبيرة من إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأطباء التابعين لها وإهمال طبي متعمد، حيث كان يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة في الجسم إلى أن وصلت حالته الصحية إلى هذه المرحلة الخطيرة.

وطالب وفد مؤسسة مهجة القدس من السيد أجناسيو بضرورة إجراء زيارة فورية للأسير إياد الجرجاوي للاطلاع على حالته الصحية، وخاصةً بعدما أعلنت أمس سلطات الاحتلال الصحية بإصابة عدد من السجانين الصهاينة في معتقل عوفر بفيروس كورونا (كوفيد 19) وخطورة ذلك على حياته في حال لا سمح الله تفشي هذا الوباء في سجون الاحتلال.

وشدد وفد المؤسسة على الدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام حقوق الانسان والإفراج الفوري عن الأسير الجرجاوي من أجل الإسراع بتقديم العلاج اللازم له في إحدى المشافي الفلسطينية وتحت رعاية طبية فلسطينية وعربية، إلى جانب ضرورة قيام الصليب الأحمر بالعمل على إنهاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يسيل تحت مقصلة الإهمال الطبي والسياسات والقوانين والجرائم الصهيونية المختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جهته رحب السيد أجناسيو كاساريس مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة بوفد مؤسسة مهجة القدس، وقال إن متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال من صلب عمل الصليب الأحمر وخاصة المرضى منهم، وأنه سيأخذ الطلبات الواردة في المذكرة ويعمل على بذل الجهود الممكنة لزيارة الأسير إياد أولاً والاطلاع على وضعه الصحي، وكذلك ممارسة دور الصليب الأحمر ما أمكن على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض إياد الجرجاوي.

جدير بالذكر أن الأسير إياد الجرجاوي ولد بتاريخ 23/10/1986م، وهو من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13/06/2011م، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي تسع سنوات، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال ، ومن المقرر أن تفرج عنه سلطات الاحتلال في شهر حزيران/يونيو القادم.