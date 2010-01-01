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استقالة مجلس إدارة نقابة الموظفين بغزة

الأربعاء 01 أبريل 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مجلس إدارة نقابة الموظفين بغزة


غزة / سما /

أعلن مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، عن تقديم استقالة جماعية من النقابة، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون.

وقالت النقابة  اليوم الأربعاء، إن المجلس قدم استقالته بسبب عدم استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم، بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشوها، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف.

وقدمت النقابة شكرها للموظفين الذين تحملوا ولا زالوا معاناة كبيرة هم وأسرهم لأكثر من سبع سنوات متواصلة لعدم صرف رواتبهم كاملة ولا زالوا يؤدون خدماتهم وواجبهم الوظيفي كاملا تجاه أبناء شعبهم.

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