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تقليص مدة الحركة برام الله والبيرة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقليص مدة الحركة برام الله والبيرة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا


رام الله / سما /

أعلنت محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، عن تقليص عدد ساعات التحرك في المحافظة لسبع ساعت فقط، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وكتبت محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام على صفحتها الشخصية عبر (فيسبوك): " بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتطور الحالة الميدانية تقرر ابتداءً من اليوم تقليص مدة الحركة في محافظة رام الله والبيرة لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً فقط وبذات الشروط السابقة، على أن يسمح فقط للصيدليات أن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد تحت طائلة المسؤولية".

#رام الله #حظر التجول #فيروس كورونا

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