وزارة الصحة: 7553 فحصاً لفيروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 7553 فحصا منذ بدء أزمة كورونا في الضفة وغزة وسجل من بين تلك الفحوصات 134 إصابة، بينها 12 من غزة والبقية في الضفة الغربية، ولا تتوفر معلومات عن القدس بسبب إعاقة الاحتلال الوصول إلى الحالات.

ونوهت الوزارة إلى أن توزيع الإصابات حسب المحافظة، جاء كالتالي: رام الله والبيرة 19 إصابة، سلفيت إصابة واحدة، بيت لحم 46 إصابة، طولكرم إصابتان، نابلس إصابتنا، الخليل أربع إصابات، والقدس 48، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة في قطاع غزة.

واوضحت أن الفيروس أكثر انتشاراً بين الذكور، حيث توزعت الإصابات حسب الجنس بين 53 أنثى، و81 ذكراً. بحسب البيان.

أما عن توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، فأوضحت الوزارة أنها بين 0-9 سنوات: 4 إصابات، 10-19 سنة: 14 إصابة، 20- 29 سنة: 37 إصابة، 30- 39 سنة: 25 إصابة، 40- 49 سنة: 18 إصابة، 50- 59 سنة: 22 إصابة، 60- 69 سنة: 11 إصابة، 70-79 سنة: 3 إصابات، 80 سنة فأعلى: لا يوجد إصابات.