فيتنام تحظر المثلية الجنسية والانتحار والتعذيب والوشم في السجون

وكالات / سما /

أعلنت السلطات الفيتنامية عن قائمة طويلة من الأفعال المحظورة لنزلاء السجون، شملت الانتحار والمثلية الجنسية والوشم.

وسيتم منع النزلاء من حلق رؤوسهم تماما، كما لم يعد بإمكانهم إطلاق لحاهم أو شواربهم.

وتشمل القائمة أيضا الانتحار وإيذاء النفس والمساعدة على الانتحار، إلى جانب الضرب والترهيب للغير وتعذيهم أو إذلالهم.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الفرع الآسيوي من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا تفهم وزارة الأمن العام أن إحالة شخص ما للسجن لا تعني السماح بتجريد ذلك الشخص تماما من حقوقه ومعاملته على أنه أقل من البشر".

وأضاف "تلك القوانين الجديدة، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويتعين إلغاؤها على الفور"

وكثيرا ما تنتقد المنظمات الحقوقية الظروف في السجون في فيتنام.