  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيتنام تحظر المثلية الجنسية والانتحار والتعذيب والوشم في السجون

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيتنام تحظر المثلية الجنسية والانتحار والتعذيب والوشم في السجون


وكالات / سما /

أعلنت السلطات الفيتنامية عن قائمة طويلة من الأفعال المحظورة لنزلاء السجون، شملت الانتحار والمثلية الجنسية والوشم.

وسيتم منع النزلاء من حلق رؤوسهم تماما، كما لم يعد بإمكانهم إطلاق لحاهم أو شواربهم.

وتشمل القائمة أيضا الانتحار وإيذاء النفس والمساعدة على الانتحار، إلى جانب الضرب والترهيب للغير وتعذيهم أو إذلالهم.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الفرع الآسيوي من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا تفهم وزارة الأمن العام أن إحالة شخص ما للسجن لا تعني السماح بتجريد ذلك الشخص تماما من حقوقه ومعاملته على أنه أقل من البشر".

وأضاف "تلك القوانين الجديدة، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويتعين إلغاؤها على الفور"

وكثيرا ما تنتقد المنظمات الحقوقية الظروف في السجون في فيتنام.

#فيتنام #المثلية #الانتحار #السجون

الأكثر قراءة اليوم

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

الأخبار الرئيسية

صرف رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة اعتباراً من يوم غد الخميس ووفقا لهذه الآلية ..

ملحم : تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وجميعهم يعملون في مستوطنة

k

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

وفاة محافظ وسط قطاع غزة القيادي "عبد الله أبو سمهدانة"

الصحة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية "ثقب أسود" في فيروس كورونا ويجب ضمها طبيا الى اسرائيل