الرجوب يتلقى برقية شكر من نائب وزير الرياضة الصيني

رام الله / سما /

تلقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رسالة من نائب وزير الرياضة الصيني، دو زوسي، شاكرا إياه على الموقف الداعم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والأسرة الرياضية الفلسطينية للصين في مواجهة فيروس (كورونا). وأعرب زوسي عن سعادته في تلقي رسالة التهنئة والثناء من اللواء الرجوب بنجاح الصين في السيطرة على تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أن الصين ستواصل العمل وبذل الجهود في سبيل القضاء على الفايروس.

وأشار في رسالته إلى أن الصين اليوم تبذل مزيدا من الجهود في سبيل التعافي على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية، إضافة لاهتمامها في تقديم الدعم للدول التي ما زالت تعاني جراء هذه الجائحة. وتمنى زوسي أن تتمكن فلسطين في السيطرة على انتشار الوباء في القريب العاجل، وأن تعود حياة الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية إلى طبيعتها في فلسطين قريبا. وكان الرجوب قد وجه رسالة تهنئة للاتحاد الصيني بمناسبة تمكن الصين من الحد من انتشار الوباء، كما تضمنت الرسالة إشادة بجهود الحكومة والشعب الصيني، كما تضمنت الرسالة التأكيد على الدعم الكامل من الاسرة الرياضية الفلسطينية للصين في مواجهة الوباء.