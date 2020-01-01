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40 ألف وفاة بالعالم جراء كورونا.. ثلاثة أرباعها في أوروبا

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألف وفاة بالعالم جراء كورونا.. ثلاثة أرباعها في أوروبا


وكالات / سما /

أدى الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 40 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 40057 حالة، بينها 29305 وفيات في أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الفيروس. ويسجل أكبر عدد وفيات في إيطاليا (12428)، تليها إسبانيا (8189)، ثم الصين (3305).

ومنذ بدء انتشار الوباء، أصيب 803645 شخصاً بحسب الأرقام الرسمية في العالم، نصفهم في أوروبا (440928)، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 172071 حالة و3243 وفاة، ثم آسيا مع 108421 حالة و3882 وفاة. 

كما أشارت إحصائيات وكالة فرانس برس إلى وجود أكثر من 800 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتتصدر أميركا حاليا المرتبة الأولى بعدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

#أوروبا #كورونا

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