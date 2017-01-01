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الصين ستطلق قمرا صناعيا لإندونيسيا

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ستطلق قمرا صناعيا لإندونيسيا


وكالات / سما /

تستعد الصين لإطلاق القمر الصناعي للاتصالات بالابا-أن1 لإندونيسيا من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم تطوير القمر الصناعي بموجب عقد تم توقيعه بين شركة سور الصيني العظيم للصناعة التابعة لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (سي أيه أس سي) وشركة بالابا ساتيليت نوسانتارا سيجاهتيرا الإندونيسية في مايو 2017.

وتم بناء القمر الصناعي على منصة دونغفانغهونغ-4 المحسنة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (كاست)، وسيتم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-3بي الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق.

وسيوفر القمر الصناعي خدمات الاتصالات والبث لإندونيسيا ودول ومناطق أخرى مشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

يبذل فريق التطوير جهودًا لتنفيذ المهمة وسط ظروف جائحة فيروس كورونا الجديد.

بالإضافة إلى ذلك ، تسير سلسلة من مشاريع الفضاء الصينية بشكل جيد. فعلى سبيل المثال، تم اختبار نسخة تجريبية من سفينة الفضاء الصينية المأهولة من الجيل الجديد في مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين. ومن المتوقع إطلاق سفينة الفضاء التجريبية غير المأهولة ما بين منتصف إلى أواخر أبريل في الرحلة الأولى للصاروخ الحامل من طراز لونغ مارتش-5بي.

#إندونيسيا #الصين #قمر صناعي

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