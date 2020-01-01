"فتح" تنعى القائد المناضل عبد الله أبو سمهدانة

غزة / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وجماهير امتنا العربية، القائد الوطني الفتحاوي الكبير، محافظ الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتقدمت حركة "فتح"، من أبناء شعبنا وذوي الفقيد بأحر التعازي والمواساة، داعية الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

والمناضل الراحل أبو سمهدانة، أحد مؤسسي الحركة الوطنية الأسيرة وأبرز قيادات حركة "فتح"، وشغل العديد من المواقع التنظيمية والوطنية القيادية في الوطن والشتات .

وشغل أبو سمهدانة عضوية المجلس الاستشاري لحركة فتح، وعضوية المجلس الثوري لحركة فتح لسنوات طويلة، وكان رئيس الدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة، وعضو لجنة إشراف لقطاع غزة، وعضو اللجنة الحركية، وأمين سر اللجنة القيادية في الحركة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واعتقل أبو سمهدانة من قبل قوات الاحتلال حوالي خسمة أعوام في ثمانينيات القرن الماضي في سجن عسقلان، وكان الموجه العام للمعتقل عام 1985، وخاض اضرابا عن الطعام مع الأسرى لتثبيت حقوقهم بعيد صفقة تبادل الأسرى عام 1985، وأبعده إلى لبنان في تسعينيات القرن الماضي.

الراحل أبو سمهدانة، عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر وأحد مؤسسيها في غزة، وشارك في العديد من المؤسسات الصحفية في الانتفاضة الأولى (1987)، وكان يشرف على عملها التنظيمي، وهو من مؤسسي منظمة الشبيبة الفتحاوية.