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غوغل تضيف ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو Duo

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تضيف ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو Duo


وكالات / سما /

أعلنت غوغل عن إدخال تعديلات جديدة على تطبيق Duo الخاص بمكالمات الفيديو، لتسهيل تواصل الناس عبر التطبيق.

وأشارت غوغل إلى أن التطبيق بات يدعم ميزة إضافة 12 مستخدما في مكالمة الفيديو الجماعية بدلا من 8 كما كان الحال عليه سابقا.

ويرى الخبراء أن غوغل أضافت هذه الميزة في الوقت الذي يزداد فيه استعمال تطبيقات التواصل عبر الفيديو، وخصوصا أن الكثير من سكان العالم باتوا غير قادرين على التواصل مع الآخرين بشكل مباشر بسبب الحجر الصحي والإجراءات المتخذة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في العالم.

وحول هذه الميزة قالت مديرة قسم لمنتجات في غوغل، ساناز أهاري: "نشعر بالرضى أن Duo يمكن المستخدمين من رؤية أحبائهم حول العالم عبر مكالمات الفيديو، نحن ندرك قيمة الاتصال الجماعي في الوقت الحالي.. قمنا بزيادة عدد المستخدمين في مكالمة الفيديو الجماعية من 8 إلى 12، انتظروا المزيد في المستقبل.

وللاستفادة من مكالمة الفيديو الجماعي يجب على المستخدم التوجه إلى التطبيق، ومن ثم النقر على خيار creat group، وبعدها اختيار جهات الاتصال التي يريد ضمها إلى المكالمة.

#غوغل #Duo #تطبيق

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