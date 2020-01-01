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8 أشياء يمكن فعلها للمساعدة خلال الحجر الصحي

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 أشياء يمكن فعلها للمساعدة خلال الحجر الصحي


وكالات / سما /

لم يكن الحجر المنزلي في الحسبان قط... ولكن هذا ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم. ونظرا للمكوث في المنزل إليك بعض الأنشطة التي يمكن تجربتها.

هاتف صديق.. قم بالتواصل مع صديق لم تتحدث معه منذ فترة طويلة من خلال اتصال هاتفي أو برسالة نصية.

مارس التمارين الرياضية من المنزل.. لا يمكن بالطبع الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. قم بتمارين تمديد السمانة على درجات السلم وهناك أيضا تمارين الضغط والانبطاح، حسبما جاء على موقع "سيكولوجي توداي".

اقرأ خمسة كتب كنت تعتزم قراءتها عندما يتسن الوقت. والآن لا يوجد أكثر من الوقت! عليك فقط بالحفاظ على نظارة القراءة من أن تكسر إلا إذا كان لديك أخرى بديلة.

اتحد مع الطبيعة.. سر في الخارج تحت أشعة الشمس على مسافة صحية من الآخرين.

قم بالطهي.. حول وصفة رائعة وجدتها على يوتيوب إلى حقيقة واصنع وجبة تفتخر بها. إنها فكرة رائعة تخزين المكرونة والأرز والخضروات المعلبة والتوابل حتى تكون المزيد من الوصفات في المتناول.

#الحجر الصحي #المطبخ

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