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بعد أيام على توليه المهمة.. صيدم يترك خدمات النصيرات

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أيام على توليه المهمة.. صيدم يترك خدمات النصيرات


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن استقالة محمد صيدم من تدريب خدمات النصيرات, بعد أيام قليلة من توليه المهمة.

وكان خدمات النصيرات قد أعلن قبل حوالي 4 أيام عن تعاقده مع صيدم, لتولي تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت التقارير, أن المدير الفني فضّل الرحيل عن خدمات النصيرات, بسبب مغادرة بعض اللاعبين صفوف الفريق مؤخرا, عدا عن أسباب أخرى.

يشار إلى أن صيدم تولى تدريب بيت حانون الأهلي في الموسم الحالي, وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفريق للرجوع للممتازة, لولا احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الأولى برصيد 38 نقطة, بفارق نقطة خلف الجلاء "الوصيف", ونقطتين خلف التفاح "البطل".

#محمد صيدم #خدمات النصيرات

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