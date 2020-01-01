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نادي التفاح يجدد عقد مهاجمه موسما آخر

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي التفاح يجدد عقد مهاجمه موسما آخر


غزة / سما /

أعلن نادي التفاح عن تجديد عقد مهاجمه فادي عوض الله موسما آخر, للبقاء مع الفريق في دوري الدرجة الممتازة.

وأكد التفاح أن عوض الله لم يتردد في البقاء مع التفاح حتى نهاية موسم 2020-2021, بعد المستويات المميزة التي قدّمها برفقة الفريق هذا الموسم.

وظهر اللاعب بشكل قوي مع التفاح هذا الموسم, إذ كان هدافه في دوري الدرجة الأولى برصيد 8 أهداف, ما دفع النادي لتجديد عقده, قاطعا الطريق على الأندية الأخرى.

يشار إلى أن التفاح توّج بطلا للدرجة الأولى برصيد 40 نقطة, ليعود للدرجة الممتازة, برفقة وصيفه الجلاء (39 نقطة).

#فادي عوض الله #التفاح

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