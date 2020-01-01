"البحرية" يضع "3" أسماء لخلافة شبير

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن وضع مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ, ثلاثة أسماء لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل, خلفا للمستقيل حمادة شبير.

وأكدت التقارير, أن إدارة الشاطئ وضعت الثلاثي ربحي سمور, ومحمود المزين, وسامي سالم في قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول بالنادي.

وبيّنت أن حسم هوية المدير الفني الجديد, سيكون خلال الساعات القريبة المقبلة, تمهيدا لتشكيل الجهاز الفني, على أن يتم بعد ذلك التعاقد مع صفقات جديدة.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ أنهى منافسات دوري الممتازة مع شبير في المركز الثاني برصيد 34 نقطة, بفارق 10 نقاط خلف خدمات رفح "البطل".