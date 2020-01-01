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ليفربول ينهي إهتمامه بجادون سانشو

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول ينهي إهتمامه بجادون سانشو


وكالات / سما /

يشهد النجم الإنجليزي جادون سانشو منافسة كبيرة للغاية من كبار الفرق الأوروبية، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي الإنجليز.

وحسب الصحافة الإنجليزية فإن نادي ليفربول انسحب من السباق لضم اللاعب جادون سانشو بسبب المطالبات المادية الكبيرة لنادي بوروسيا دورتموند الألماني في سعر اللاعب.

وقد أعلن نادي بوروسيا دورتموند بأنه لن يتأثر بأزمة كورونا الحالية ولن يخفض في سعر جادون سانشو الذي يصل إلى 120 مليون يورو.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن ليفربول لن يدفع هذا المبلغ الكبير لشراء اللاعب الرائع وأحد أفضل لاعبي العالم هذا الموسم بسبب مشاراكته الكبيرة في تسجيل وصناعة الأهداف.

وأضافت في خبرها أن المدرب يورجن كلوب سيكتفي بوجود محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني مع الحفاظ عليهم، وجلب بدلاء متوسطين دون التعاقد مع نجم بقيمة كبيرة ومرتفعة.

وقد ساهم سانشو في تسجيل 30 هدف هذا الموسم في 23 مباراة في الدوري الألماني فقط، بتسجيله 14 هدف وصناعة 16 هدف خرين.

#جادون سانشو #ليفربول

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