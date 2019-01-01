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جوارديولا ساخراً: سنعود للمنافسة بوزن زائد

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا ساخراً: سنعود للمنافسة بوزن زائد


وكالات / سما /

وجه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، رسالة إلى لاعبي فريق وإلى عشاق كرة القدم، مؤكداً أنه لا يطيق انتظار اليوم الذي ستعود فيه عجلة المنافسات المحلية والأوروبية للدوران.

وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل نهاية العام الماضي 2019.

وقال المدرب الإسباني في مقطع فيديو نشرته شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: “نفتقد كرة القدم والحياة التي كنّا نعيشها قبل أيام ولكن الآن يجب أن نُنصت إلى نصائح العلماء والأطباء”.

وتابع في نفس السياق: “أنتم عائلتي في كرة القدم وسنفعل كل شيء ممكن لتتحسنوا، سنعود من هذه الحالة أفضل وألطف وربما أكثر وزناً، ابقَ في منزلك لتبقى آمناً”.

وكان مانشستر سيتي يسير في الطريق الصحيح أوروبياً قبل توقف النشاط الرياضي، حيث تغلب على ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

#بيب جوارديولا

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