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ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

الأربعاء 01 أبريل 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل ثلاثة اسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، اعواماً جديدة في الأسر في سجون الإحتلا.ل الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين"منتصر سمور ، أن الاسير علاء الدين فرحات من مخيم جنين دخل عامه الــ19، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، فيما دخل الأسير عامر عبد النبي من بلدة الطيبة غرب جنين عامه الــ 18 وهو محكوم بالسجن 26 عاماً.

كما دخل الأسير عصام زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عامه الـ 15 وهو محكوم بالسجن25 عاماً.

وأشار سمور إلى أن الأسير فرحات توفي والده قبل عامين، والأسير زيود توفيت والدته قبل ثلاثة أعوام، وقد حرمها الاحتلال من وداعهما.

 
#اسرى

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