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المالية برام الله تكشف عن آلية وموعد صرف رواتب الموظفين

الأربعاء 01 أبريل 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية برام الله تكشف عن آلية وموعد صرف رواتب الموظفين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار لجميع محافظات الوطن، سيتم اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقالت المالية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه نظرا للظروف الحالية واعلان حالة الطوارئ وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، وبالتنسيق مع سلطة النقد، وبهدف تجنب الاكتظاظ حول الصرافات الآلية فسيتم صرف الرواتب وفقاً للبرنامج التالي:

- يوم الخميس الموافق 02/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة والاجهزة الامنية.

- يوم الجمعة الموافق 03/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين.

- يوم السبت الموافق 04/04/2020 يخصص لصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال (أسرى، شهداء، جرحى).

-  يوم الاحد الموافق 05/04/2020 صرف رواتب بقية موظفي الدولة.

ودعت وزارة المالية، الموظفين إلى الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بهذا الخصوص.

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العملات

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