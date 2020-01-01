ملحم : تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة يرفع الاصابات الى 134

رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين إلى 134 إصابة.

وأفاد ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي المتعلق بآخر المستجدات بأننا دخلنا في متوالية جديدة، محذراً أن هذا نذير خطر، وضررة التقيد بقرار الحكومة بالبقاء في المنازل.

وبين أن الإصابات هي لعمال فلسطينين يعملون في مصنع للدجاج في مستوطنة عطروت.

واوضح 7 من العمال المصابين خالطوا عدداً من المواطنين في عدد من القرى ويجري فحص مخبري في تلك القرى.

واضاف ملحم ان عدد من المرضى الذين عادوا من الاردن في الضفة سيعودون الى غزة اليوم وهم مريضيين عادييين وليسو مريضيين بالكورونا.

وقال ان بيت لحم التي بدا فيها انتشار الفيروس نموذج في الصبر الجميل و التقيد بالاجراءات والمدنة مقبله على تعافي مجموعه جديده.

يتبع...